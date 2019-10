Tv Luna - Roma-Napoli, si aspettano valutazioni del Comitato sicurezza: "Non avviate vendita ai campani"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha riportato le ultime novità in relazione al match tra Roma e Napoli che si giocherà il 2 novembre: "Roma- Napoli. L’osservatorio aspetta le valutazioni del Comitato per la Sicurezza, ai fini dell’individuazione di misure di rigore. Contestualmente, ha invitato la Lega di serie A ad informare la Roma a non avviare la vendita dei tagliandi per i residenti in Campania".