Uefa, pubblicata la distribuzione dei premi Champions 2019-20: 2,7mln per ogni vittoria

La UEFA ha pubblicato la distribuzione dei premi relativi alla prossima edizione delle due competizioni europee. Per quanto riguarda la Champions League, chi vincerà potrà guadagnare fino a 82 milioni di euro. Questi gli importi che saranno versati nelle casse dei club, a cui andranno ad aggiungersi i 2,7 milioni per ogni partita vinta nella fase a gironi e i 900.000 per i match pareggiati.

Raggiungimento della fase a gironi: 15 milioni

Ottavi di finale: 9,5 milioni

Quarti di finale: 10,5 milioni

Semifinali: 12 milioni

Finale: 15 milioni

Vincitore della finale: 4 milioni

Questi, invece, i premi in denaro che ricaveranno le partecipanti all'Europa League, decisamente più poveri rispetto alla competizione maggiore: la squadra che succederà al Chelsea potrà guadagnare circa 20 milioni.

Raggiungimento della fase a gironi: 2,75 milioni

Sedicesimi di finale: 500.000

Ottavi di finale: 1,1 milioni

Quarti di finale: 1,5 milioni

Semifinali: 2,4 milioni

Finale: 4,5 milioni

Vincitore della finale: 4 milioni

Per la Supercoppa Europea, invece, la UEFA pagherà 3 milioni alle due finaliste, Liverpool e Chelsea, e 1 milione ulteriore alla vincitrice.