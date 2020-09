UFFICIALE - Belgio, i convocati per Inghilterra e Islanda: c'è Mertens tra i 33

Sono 33 i convocati del ct del Belgio per le sfide contro Inghilterra e Islanda. Tra i nomi anche ovviamente quello di Dries Mertens che dunque dopo la gara contro la Juventus prenderà parte agli impegni con la propria Nazionale. Ecco l'elenco completo:

Here are 33 names for our next three games 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/cRWTCEwyQF