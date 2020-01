UFFICIALE - Caldara fa ritorno all'Atalanta: la nota del club bergamasco

(ANSA) - BERGAMO, 12 GEN - "Bentornato a casa Mattia!". Con una nota sul proprio sito, l'Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione dal Milan di Mattia Caldara con la formula del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. "Per Mattia, bergamasco di Scanzorosciate, si tratta di un ritorno a casa: cresciuto nelle giovanili nerazzurre fino all'approdo in prima squadra, si è consacrato sotto la guida di Gasperini. Dal 2016 al 2018 contribuisce da protagonista al raggiungimento di traguardi importanti come la qualificazione all'UEFA Europa League e lo storico record di punti in Serie A, meritandosi anche la chiamata in Nazionale e distinguendosi per il suo comportamento esemplare, dentro e fuori dal campo", si legge. Venerdì scorso le visite mediche del difensore e quindi la spedizione della documentazione negli Usa al Fondo Elliott che ha ritardato l'annuncio fino a stamani. Metà dello stipendio annuo di 3 milioni sarà corrisposto al giocatore dalla società rossonera. "Classe 1994, difensore pulito ed efficace, rappresentante genuino dello spirito bergamasco - rimarca il club nerazzurro -, Mattia torna a vestire la maglia nerazzurra a distanza di due anni con l'obiettivo di scrivere ancora pagine meravigliose della sua storia atalantina". (ANSA).