UFFICIALE - Campania, il bollettino: pochissimi positivi con oltre 3mila tamponi

Sono 4 i positivi di giornata su 3344 tamponi effettuati in Campania. Una percentuale minima, conferma che il trend è in discesa da un po' di tempo. Una gran bella notizia per la nostra regione dopo oltre due settimane dall'inizio della fase due. Nel dettaglio:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 391 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 427 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 135 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 178 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 197 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 215 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 305 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 370 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 120 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​​

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 259 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem sono stati esaminati 433 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Cardarelli/IZSM sono stati esaminati 284 di cui nessuno positivo

- Azienda ospedaliera Vanvitelli di Napoli: sono stati esaminati 30 tamponi di cui nessuno positivo

Positivi di oggi: 4

Tamponi di oggi: 3.344

Totale complessivo positivi Campania: 4.777

Totale complessivo tamponi Campania: 189.068