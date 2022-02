UFFICIALE - Colombia, Ospina salta l'Argentina: l'azzurro costretto al forfait

Continua il momento no di David Ospina con la sua nazionale. Dopo la papera che ha portato alla sconfitta della Colombia contro il Perù, il portiere del Napoli è stato costretto a dare forfait per un'intossicazione alimentare e non è stato convocato per la sfida contro l’Argentina, fondamentale per i cafeteros per inseguire ancora la qualificazione al Mondiale in Qatar 2022. Di seguito le formazioni ufficiali di Argentina-Colombia, 16ª giornata di qualificazioni sudamericane a Qatar 2022:

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Montiel, Pezzella, Lisandro Martínez, Acuña; Gómez, Rodríguez, Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez, Ocampos. All. Lionel Scaloni.

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Medina, Sanchez, Tesillo, Mojica; Barrios, Uribe; Cuadrado, James Rodriguez, Luis Diaz; Borja. All. Rueda.