UFFICIALE - Conference League, gli accoppiamenti del terzo turno: i sorteggi

Nella giornata di oggi sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per il terzo turno di qualificazione di Conference League, che si giocheranno il 5 e 12 agosto. Per conoscere le squadre che si affronteranno bisognerà però attendere le sfide di fine luglio valide per il secondo turno della terza competizione europea:

Percorso Campioni

Dinamo Tbilisi (GEO) / Maccabi Haifa (ISR) - HB Tórshavn (FRO) / Budućnost Podgorica (MNE)

Linfield (NIR) / Borac Banja Luka (BIH) - Shakhtyor Soligorsk (BLR) / Fola Esch (LUX)

Shamrock Rovers (IRL) - Teuta (ALB) / Inter Club d'Escaldes (AND)

Riga FC (LVA) / Shkëndija (MKD) - Folgore (SMR) / Hibernians (MLT)

Prishtina (KOS) / Connah's Quay Nomads (WAL) - Valur (ISL) / Bodø/Glimt (NOR)

Percorso Principale

Dinamo Batumi (GEO) / BATE Borisov (BLR) vs Petrocub-Hincesti (MDA) / Sivasspor (TUR)

KuPS Kuopio (FIN) / Vorskla Poltava (UKR) vs Astana (KAZ) / Aris Thessaloniki (GRE)

Sochi (RUS) / Keşla (AZE) vs Partizan (SRB) / Dunajská Streda (SVK)

Ararat Yerevan (ARM) / Śląsk Wrocław (POL) vs Arda Kardzhali (BUL) / Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Shkupi (MKD) / Santa Clara (POR) vs Olimpija Ljubljana (SVN) / Birkirkara (MLT)

Újpest (HUN) / Vaduz (LIE) vs Basel (SUI) / Partizani (ALB)

Kolos Kovalivka (UKR) vs FCSB (ROU) / Shakhter Karagandy (KAZ)

Elfsborg (SWE) / Milsami Orhei (MDA) vs Velež (BIH) / AEK Athens (GRE)

Paços de Ferreira (POR) vs Larne (NIR) / AGF Aarhus (DEN)

FC Luzern (SUI) vs Drita (KOS) / Feyenoord (NED)

RFS (LVA) / Puskás Akadémia (HUN) vs Gent (BEL) / Vålerenga (NOR)

Hibernian (SCO) / Santa Coloma (AND) vs Gżira United (MLT) / Rijeka (CRO)

Austria Wien (AUT) / Breidablik (ISL) vs Aberdeen (SCO) / BK Häcken (SWE)

Trabzonspor (TUR) vs Molde (NOR) / Servette (SUI)

Dudelange (LUX) / Bohemians (IRL) vs PAOK (GRE)

Kauno Žalgiris (LTU) / The New Saints (WAL) vs Viktoria Plzeň (CZE) / Dynamo Brest (BLR)

Sūduva (LTU) / Raków Czestochowa (POL) vs Rubin (RUS)

Lokomotiv Plovdiv (BUL) / Slovácko (CZE) vs Copenhagen (DEN) / Torpedo-Belaz Zhodino (BLR)

Čukarički (SRB) / Sumgait (AZE) vs Hammarby (SWE) / Maribor (SVN)

Hajduk Split (CRO) / Tobol Kostanay (KAZ) vs Apollon Limassol (CYP) / Žilina (SVK)

CSKA-Sofia (BUL) / Liepāja (LVA) vs Pogoń Szczecin (POL) / Osijek (CRO)

Panevezys (LTU) / Vojvodina (SRB) vs LASK (AUT)

Limassol (CYP) / Vllaznia (ALB) vs Qarabağ (AZE) / Ashdod (ISR)

Spartak Trnava (SVK) / Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU) vs Sutjeska (MNE) / Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Hafnarfjördur (ISL) / Rosenborg (NOR) vs Domžale (SVN) / Honka Espoo (FIN)

Universitatea Craiova (ROU) / Laç (ALB) vs Anderlecht (BEL)

Vitesse (NED) vs Dundalk (IRL) / Levadia Tallinn (EST)