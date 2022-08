UFFICIALE - Dazn, arriva il risarcimento: verrà accreditato il 50% dell'abbonamento mensile

Dopo i tanti disservizi e le lamentele per la seconda giornata, Dazn ha attivato i rimborsi per gli abbonati con una mail

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i tanti disservizi e le lamentele per la seconda giornata, Dazn ha attivato i rimborsi per gli abbonati con una mail: "Ti accrediteremo il 50% del costo del tuo attuale abbonamento mensile a titolo di indennizzo per il disagio causato. Tale importo ti verrà accreditato entro i prossimi giorni direttamente sul mezzo di pagamento indicato al momento della sottoscrizione dell’abbonamento".