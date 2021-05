UFFICIALE - Diffida e multa per Chiellini: sanzione aggravata

Ammonizione con diffida e ammenda di 1.500 euro per il capitano della Juventus Giorgio Chiellini. È questo il verdetto del Giudice Sportivo per il difensore bianconero, che nel derby d'Italia contro l'Inter è stato ammonito per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, ottenendo una "sanzione aggravata perché capitano della squadra (quarta sanzione)".