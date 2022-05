UFFICIALE - Ecco gli arbitri per il Mondiale: per l'Italia ci sarà Orsato

Oggi il Comitato arbitri della FIFA ha annunciato le liste con i nomi degli ufficiali di gara selezionati per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™.

36 arbitri, 69 assistenti e 24 ufficiali di gara sono stati scelti in stretta collaborazione con le sei confederazioni, in base alla loro qualità e alle prestazioni fornite nei tornei FIFA e in altre competizioni internazionali e nazionali negli ultimi anni.

"Come sempre, il criterio che abbiamo utilizzato è 'la qualità prima di tutto' e gli ufficiali di gara selezionati rappresentano il più alto livello di arbitraggio a livello mondiale", ha dichiarato il presidente del Comitato arbitri FIFA, Pierluigi Collina. "La Coppa del Mondo 2018 è stata un grande successo, in parte grazie all'elevato standard di arbitraggio, e faremo del nostro meglio per essere ancora migliori tra pochi mesi in Qatar".

Il progetto "Road to Qatar 2022" è iniziato già nel 2019, con più di 50 terne considerate possibili candidate e sottoposte a un'intensa preparazione. A causa della pandemia COVID-19, tuttavia, questa preparazione è stata tutt'altro che semplice, poiché le attività in presenza sono state sospese per un lungo periodo.

"La pandemia ha condizionato le nostre attività, in particolare nel 2020 e all'inizio del 2021. Fortunatamente, la Coppa del Mondo era ancora abbastanza lontana e abbiamo avuto abbastanza tempo per fornire ai candidati una buona preparazione. Annunciamo queste selezioni con largo anticipo perché vogliamo lavorare ancora più duramente con tutti coloro che sono stati nominati per la Coppa del Mondo FIFA, monitorandoli nei prossimi mesi. Il messaggio è chiaro: non adagiatevi sugli allori, continuate a lavorare sodo e preparatevi molto seriamente per la Coppa del Mondo", ha detto Collina.

Massimo Busacca, Direttore degli Arbitri della FIFA, assicura che gli ufficiali di gara riceveranno tutto il supporto necessario dalla FIFA, poiché la loro preparazione è fondamentale.

"Grazie a un innovativo programma di monitoraggio e supporto, tutti gli ufficiali di gara potranno essere seguiti dagli istruttori degli arbitri FIFA in modo ancora più stretto e intenso rispetto agli anni precedenti. Si tratta di un fattore molto importante, da cui ci aspettiamo notevoli miglioramenti e progressi in vista della Coppa del Mondo FIFA 2022", ha spiegato Busacca. "Inoltre, ci saranno programmi individuali su misura, in particolare per quanto riguarda la salute e la forma fisica. Ogni ufficiale di gara sarà monitorato attentamente nei prossimi mesi, con una valutazione finale sugli aspetti tecnici, fisici e medici che sarà effettuata poco prima della Coppa del Mondo, in modo da averli nelle migliori condizioni quando la palla inizierà a rotolare in Qatar".

I direttori di gara selezionati parteciperanno all'inizio dell'estate a diversi seminari (Asunción, Madrid e Doha), rivedendo e analizzando filmati di situazioni reali di partita e prendendo parte a sessioni di allenamento pratico con i giocatori, che saranno filmate per consentire ai partecipanti di ricevere un feedback immediato dagli istruttori.

"I punti chiave della preparazione rimangono la protezione dei giocatori e dell'immagine del gioco, la coerenza, l'uniformità, la lettura del gioco da un punto di vista tecnico e tattico e la comprensione di una varietà di mentalità dei giocatori e delle squadre", ha aggiunto Busacca. "Non possiamo eliminare tutti gli errori, ma faremo di tutto per ridurli".

Il sistema VAR è stato implementato per la prima volta in assoluto in occasione della Coppa del Mondo FIFA 2018 Russia™ e, a distanza di quattro anni, una squadra di 24 video match officials (VMO) opererà in Qatar, pronta a fornire ai propri compagni di squadra in campo un supporto tecnologico, se necessario. A causa del numero molto limitato di associazioni affiliate alla FIFA che all'epoca avevano implementato il sistema VAR, i VMO per Russia 2018 sono stati selezionati principalmente dall'Europa e dal Sud America. Oggi il sistema VAR è utilizzato in tutte le principali competizioni mondiali e i VMO provenienti da Asia, Africa, America centrale e settentrionale parteciperanno anche alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™.

Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo FIFA, il Comitato arbitri FIFA ha nominato anche tre arbitri donne e tre assistenti arbitri donne.

"Siamo molto felici che con Stéphanie Frappart dalla Francia, Salima Mukansanga dal Ruanda e Yoshimi Yamashita dal Giappone, così come con gli assistenti arbitrali Neuza Back dal Brasile, Karen Díaz Medina dal Messico e Kathryn Nesbitt dagli Stati Uniti, siamo stati in grado di convocare ufficiali di gara donne per la prima volta nella storia di una Coppa del Mondo FIFA. Si conclude così un lungo processo iniziato diversi anni fa con l'impiego di arbitri donne nei tornei maschili junior e senior della FIFA. In questo modo, sottolineiamo chiaramente che per noi conta la qualità e non il genere. Spero che in futuro la selezione di ufficiali di gara donne d'élite per importanti competizioni maschili venga percepita come qualcosa di normale e non più come una cosa sensazionale. Meritano di essere presenti alla Coppa del Mondo FIFA™ perché si comportano costantemente a un livello molto alto, e questo è il fattore importante per noi", ha concluso il presidente del Comitato arbitri FIFA Pierluigi Collina.