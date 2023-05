UFFICIALE - FIGC, dalla prossima stagione alcuni audio tra arbitro e VAR saranno pubblici

La FIGC, con un comunicato al termine dell’odierno Consiglio Federale, ha dato il via libera alla pubblicazione di un “contenuto editoriale” in cui saranno presenti gli audio del VAR.

La FIGC, con un comunicato al termine dell’odierno Consiglio Federale, ha dato il via libera alla pubblicazione di un “contenuto editoriale” in cui saranno presenti gli audio del VAR. Di seguito io comunicato: “In apertura, Gravina ha rivolto i migliori auguri alle squadre italiane impegnate nelle finali delle coppe europee e si è congratulato con il Napoli per la vittoria dello scudetto, con l’Inter per il successo in Coppa Italia, con il Frosinone e il Genoa per la promozione in Serie A e con il Catanzaro, la Reggiana e la Feralpisalò per la promozione in Serie B.

Il presidente federale ha, inoltre, annunciato che con la nuova stagione sportiva la FIGC si farà promotrice di un contenuto editoriale, le cui modalità di distribuzione saranno decise nelle prossime settimane anche di concerto con l’Aia, incentrato sull’utilizzo del Var.

Negli ultimi giorni, la Federazione ha girato una puntata pilota con l’audio tra arbitro in campo e Var con l’obiettivo di rendere pubblici alcuni highlights sui canali digital ufficiali della FIGC a scopo formativo e informativo di tutti gli appassionati sull’utilizzo della tecnologia applicata al gioco del calcio secondo il regolamento approvato dall’Ifab”.