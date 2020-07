UFFICIALE - Giudice Sportivo, tutti gli squalificati dopo le gare di ieri

Il giudice sportivo della Serie A, dopo le gare giocate ieri, ha squalificato per una giornata Thorsby (Sampdoria), Stryger Larsen (Udinese), Nandez (Cagliari), Palacio (Bologna), Rabiot (Juventus), Rincon (Torino), Rispoli (Lecce) e Rrahmani (Hellas Verona). In casa Napoli, come già noto da ieri, non ci sarà Dries Mertens. E per l'Inter squalificato Gagliardini.