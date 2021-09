UFFICIALE - Il Giudice Sportivo multa anche il Napoli per i fischietti usati dai tifosi col Cagliari

Non solo la multa a Victor Osimhen per la simulazione contro il Cagliari. Il giudice sportivo ha inflitto un’ammenda pari a tremila euro anche al Napoli “per avere i suoi sostenitori all'11° del secondo tempo utilizzato un fischietto che disturbava il regolare svolgimento della gara; costringendo l'Arbitro a far effettuare l'annuncio di rito”.