UFFICIALE - Insigne, trauma contusivo al gomito destro dopo la botta rimediata col Milan

Nel report della seduta odierna a Castel Volturno, la SSC Napoli ha spiegato anche quali sono le condizioni di Lorenzo Insigne, che non partirà con la squadra per Liverpool a causa di un problema al gomito: "Ghoulam e Fabian Ruiz hanno effettuato allenamento personalizzato mentre Insigne ha svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo evitando la partitina finale in seguito al trauma contusivo al gomito destro rimediato nella gara di sabato a San Siro".