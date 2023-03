UFFICIALE - Italia U16, i convocati per la doppia sfida alla Germania: c’è l’azzurrino Garofalo

Continua la stagione dell'Italia under 16 guidata da Daniele Zoratto.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua la stagione dell'Italia under 16 guidata da Daniele Zoratto. Venerdì 24 marzo alle ore 15 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, e lunedì 27 marzo (ore 11) al CPO di Tirrenia arrivano i pari età della Germania. Due match di grande spessore per verificare i progressi di una squadra che in quest'anno calcistico ha giù avuto la meglio su Inghilterra, Olanda, Francia e Belgio.

Di seguito l'elenco dei venti convocati, tutti classe 2007:

Portieri

Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina)