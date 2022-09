UFFICIALE - Italia U20, i convocati per l’amichevole contro la Svizzera: c’è Ambrosino

Dopo quella vinta per 2-1 contro il Portogallo, per la nazionale under 20 di Carmine Nunziata arriva un'altra gara.

Appuntamento domani alle 17.30 al "Franco Ossola" di Varese per un'amichevole contro i pari età della Svizzera, ulteriore tappa di avvicinamento al Mondiale di categoria in Indonesia nel 2023. Venticinque calciatori convocati, tutti nati nel 2003 tranne Cher Ndour. Portieri

Pietro Passador (Torino), Jacopo Sassi (Giugliano), Gioele Zacchi (Sassuolo) Difensori

Gabriele Guarino (Empoli), Alessandro Fontanarosa (Inter), Filippo Fiumanò (Aquila 1902 Montevarchi), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter) Centrocampisti

Cesare Casadei (Chelsea), Federico Casolari (Sassuolo), Leonardo Cerri (Juventus), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Reggina), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Ascoli), Cher Ndour (Benfica), Filippo Terracciano (Verona), Luciano Valente (Groningen) Attaccanti

Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Como), Tommaso De Nipoti (Atalanta), Daniele Montevago (Sampdoria), Cristian Volpato (Roma).