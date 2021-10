UFFICIALE - La Ligue1, dal 2023-24 riduzione del campionato a 18 squadre

La Ligue 1 ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale che al termine della prossima stagione a fronte di quattro retrocessioni dalla maggiore serie, ci saranno solo due promozioni dalla Ligue 2 e ciò significa che il campionato francese dalla stagione 2023-2024 sarà a 18 squadre e non a 20 come negli ultimi anni e come questo e il prossimo campionato. Una svolta che potrebbe dare il là anche ad altri tornei che stanno valutando questa possibilità, come ad esempio la stessa Serie A.