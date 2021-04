UFFICIALE - Le decisioni del Giudice Sportivo: un azzurro salta la Lazio

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 31^ giornata di Serie A giocata nell'ultimo weekend. Sono 5 in totale i giocatori squalificati, tutti per un turno, che salteranno il turno infrasettimanale al via da domani: Demme (Napoli), De Paul (Udinese), Diawara (Roma), Milenkovic (Fiorentina), Yoshida (Sampdoria).