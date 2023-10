UFFICIALE - Napoli-Milan, vendita libera a partire da lunedì: info e dettagli

SSC Napoli comunica che dalle ore 12:00 del 23/10/2023 inizierà la Vendita Libera (Fase 2) per la partita Napoli-Milan in programma il 29/10/2023

SSC Napoli comunica che dalle ore 12:00 del 23/10/2023 inizierà la Vendita Libera (Fase 2) per la partita Napoli-Milan in programma il 29/10/2023 alle ore 20:45. La Vendita Libera (Fase 2), senza obbligo di Fidelity Card, seguirà le modalità di vendita descritte nel relativo comunicato e terminerà al fischio di inizio della partita (ovvero, in caso di esaurimento posti).

Fino alle ore 23:59 del 22/10 sarà comunque possibile acquistare il proprio posto con le modalità della Fase 1 di vendita riservata ai possessori di fidelity card. I residenti nella regione Lombardia potranno acquistare nei settori ordinari solo se in possesso di fidelity card della SSC Napoli.

I prezzi per la partita Napoli vs Milan saranno i seguenti:

Curve Inferiori: 30 euro (Prelazione Fidelity) - 35 euro (Vendita Libera)

Curve Superiori: 45 euro (Prelazione Fidelity) - 50 euro (Vendita Libera)

Distinti Inferiori: 55 euro (Prelazione Fidelity) - 60 euro (Vendita Libera)

Distinti Superiori: 75 euro (Prelazione Fidelity) - 85 euro (Vendita Libera)

Tribuna Nisida: 95 euro (Prelazione Fidelity) - 110 euro (Vendita Libera)

Tribuna Posillipo: 150 euro (Prelazione Fidelity) - 165 euro (Vendita Libera)