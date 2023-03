UFFICIALE - Niente nazionale per Mario Rui: il nuovo ct lo esclude dai convocati del Portogallo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è Mario Rui nella lista dei convocati del ct del Portogallo, Roberto Martínez, per le partite valide per le qualificazione a Euro 2024 contro Liechtenstein e Lussemburgo. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);