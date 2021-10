UFFICIALE - Niente nazionale per Mertens: il Belgio lo esclude per la Nations League

Il ct del Belgio Roberto Martinez ha convocato 24 giocatori per la Final Four di Nations League. L’unico rappresentante italiano è Alexis Saelemaekers del Milan, mentre Dries Mertens viene escluso dopo l'intervento dello scorso luglio che non gli ha ancora permesso di esordire in stagione.Questo l’elenco completo:

Portieri: Casteels, Courtois, Mignolet, Sels

Difensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, Vertonghen, Castagne, Meunier

Centrocampisti: De Bruyne, Dendoncker, Tielemans, Vanaken, Witsel, T. Hazard, Saelemaekers, Carrasco

Attaccanti: De Ketelaere, E. Hazard, Lukebakio, Trossard, Batshuayi, Lukaku