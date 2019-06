UFFICIALE - PSG, accordo da 80mln annui con Nike: ora Leonardo può scatenarsi sul mercato

Stamattina il PSG ha ufficializzato il nuovo accordo per la sponsorship con Nike, che garantirà fino al 2032 circa 80 milioni annui al club parigino. Una svolta, questa, anche per il mercato. Tale contratto permetterà ai transalpini di avere molti problemi in meno circa il bilancio e, di conseguenza, con il Fair Play Finanziario.

VIA AL MERCATO - La società dell'emiro del Qatar diventa una delle quattro meglio retribuite dallo sponsor tecnico. Ora il d.s. Leonardo può scatenarsi sul mercato. Va ricordato che persiste, in questo senso, l'interesse per Allan.