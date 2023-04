UFFICIALE - Questura, altri 3 Daspo al Maradona: lesioni agli steward, resistenza e scavalcamento

La Questura di Napoli comunica di aver adottato due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO)

TuttoNapoli.net

La Questura di Napoli comunica di aver adottato due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), della durata di uno e due anni, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani di 29 e 43 anni; in particolare, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lazio del 3 marzo scorso presso lo stadio Maradona, il primo era stato denunciato per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, mentre l’altro per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, lesioni personali aggravate e per violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.