UFFICIALE - Real Madrid decimato contro il Napoli: ben 8 assenze per Ancelotti

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Brutte notizie per mister Carlo Ancelotti alla vigilia del big match di Champions League col Napoli. I blancos tramite il proprio sito ufficiale hanno annunciato tutti gli assenti per la partita di domani e, oltre ai lungodegenti Courtois, Militao, Vinicius, Tchouaméni, Camavinga e Güler, anche Luka Modric e Kepa Arrizabalaga sono out.

Sia il centrocampista croato sia il portiere spagnolo erano in dubbio per la sfida agli azzurri, ma entrambi hanno lavorato a parte stamattina, nella consueta rifinitura della vigilia, e non saranno dunque della gara del Bernabéu.