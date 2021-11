UFFICIALE - Sassuolo-Napoli, marea azzurra a Reggio Emilia: settore ospiti già sold out!

In merito alla gara Sassuolo-Napoli, il Sassuolo Calcio comunica che sono esauriti i biglietti in Tribuna Nord (Settore Ospiti) e gli accrediti per le persone diversamente abili. La prevendita rimane attiva per gli altri settori secondo le modalità elencate di seguito.

Si comunica inoltre che, per motivi di ordine pubblico, il cambio nominativo dei titoli di ingresso (biglietti e mini-abbonamenti) non sarà attivo per questa partita, come specificato dalla determina n. 23/2021 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Ricordiamo infine che IN TRIBUNA SUD, per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, è ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo.