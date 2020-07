UFFICIALE - Serie A, Giudice Sportivo: uno squalificato a testa per Napoli e Udinese

Sono nove i calciatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo dopo le sette partite di ieri valide per la 33esima giornata di Serie A. Si tratta di Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Mehdi Bourabia (Sassuolo), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alberto Grassi (Parma), Artur Ionita (Cagliari), Francesco Magnanelli (Sassuolo), Stefano Okaka (Udinese) e Miguel Veloso (Hellas Verona). Per quest'ultimo anche 1500 euro di multa.

Squalificato per un turno anche l'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric. All'allenatore croato anche 15 mila euro di multa: "per avere, all'8° del primo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose nonché esclamato frasi offensive nei confronti della terna arbitrale".