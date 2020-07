UFFICIALE - Serie A, il Giudice Sportivo: 5 squalificati dopo le gare di ieri

Sono cinque i calciatori squalificati per un turno di campionato dopo le sei partite di Serie A di ieri valide per la 31esima giornata. Si tratta di Bryan Cristante (Roma), Stefano Denswil (Bologna), Alfred Duncan (Fiorentina), Henrikh Mkhitaryan (Roma) e Simone Zaza. A questi cinque squalificati si aggiunge lo spagnolo Patric, difensore della Lazio sanzionato per quattro giornate dopo il morso a Donati di martedì sera.