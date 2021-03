UFFICIALE - Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 8 gli squalificati, turno di stop per Conte

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 26ma giornata che si è conclusa ieri sera con il posticipodel lunedì tra Inter e Atalanta. Sono 8 i calciatori squalificati che salteranno la prossima giornata di campionato che comincerà venerdì alle 15 con l'anticipo in programma tra Lazio e Crotone.

SQUALIFICHE E AMMENDE: Nel dettaglio, gli 8 calciatori che salteranno la 27ma giornata sono: Leonardo Pavoletti (Cagliari), Charalampos Lykogiannis (Cagliari), Juraj Kucka (Parma), Mattia Destro (Genoa), Andrea Masiello (Genoa), Bryan Dabo (Benevento), Omar Colley (Sampdoria), Tomas Rincon (Torino).

Cordaz (Crotone) ha ricevuto un'ammenda di 1.500 euro per aver ricevuto un cartellino giallo per proteste (la sanzione è aggravata perché capitano della squadra). D'Aversa ha ricevuto due giornate di squalifica per le espressioni gravemente offensive indirizzate agli ufficiali di gara. Un turno di stop invece per Conte (ammonito da diffidato) e Cosmi (per un'espressione blasfema rilevata dalla Procura Federale).