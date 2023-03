UFFICIALE - Simeone torna in Nazionale: convocato per le prossime amichevoli dell’Argentina

Chiamata nell'Argentina per l'attaccante Giovanni Simeone, che entra nella lista di calciatori convocati dal ct Scaloni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chiamata nell'Argentina per l'attaccante Giovanni Simeone, che entra nella lista di calciatori convocati dal ct Scaloni per le prossime due partite della Seleccion, le amichevoli contro Panama e Curacao. Non è una prima volta per la punta del Napoli, che era già stato incluso nel 2018 in una delle prime selezioni dell'attuale commissario tecnico.