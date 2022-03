UFFICIALE - Tegola Portogallo, Pepe positivo al Covid-19: scelto il sostituto

Ricordiamo che la vincente della sfida fra Portogallo e Turchia sfiderà una fra Italia e Macedonia del Nord per conquistare un posto in Qatar.

Il Portogallo dovrà fare a meno di Pepe per la sfida contro la Turchia in programma giovedì e valida per la semifinale dei play off per i Mondiali del 2022. Al suo posto il ct Fernando Santos ha convocato Tiago Djalo del Lille. Si tratta della seconda defezione in casa lusitana dopo l'infortunio di Ruben Neves e la convocazione di Vitinha al suo posto. Ricordiamo che la vincente della sfida fra Portogallo e Turchia sfiderà una fra Italia e Macedonia del Nord per conquistare un posto in Qatar.