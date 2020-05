ULTIM'ORA - Via il 20 giugno con i recuperi, ma ci sarà un anticipo il 19: i dettagli

Emerge un'ulteriore novità riguardante la ripresa del campionato. La data del 20 giugno, indicata come ripresa, prevede i recuperi della 25a giornata ma in realtà si partirà il 19 con un anticipo. Si trratterà di Atalanta-Sassuolo mentre le altre gare sono fissate per il 20. Si attende l'ufficialità della Lega anche per quanto riguarda la Coppa Italia.

19 giugno

Atalanta-Sassuolo

20 giugno

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari