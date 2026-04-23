Ultime di formazione Sky: Conte stravolge il Napoli! Pronti 4 cambi
Vigilia di scelte importanti per il Napoli, atteso dall’anticipo della 34ª giornata contro la Cremonese al Maradona. Dopo l’aggancio del Milan, gli azzurri non possono più permettersi passi falsi nella corsa al secondo posto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Conte starebbe pensando ad almeno quattro cambi rispetto all’ultima uscita. Nel 3-4-2-1 resta intoccabile Milinkovic-Savic, mentre in difesa torna Rrahmani dopo oltre due mesi di stop.
Possibile sorpresa Olivera come braccetto destro, con Buongiorno a completare il reparto. Sulle fasce favoriti Gutierrez e Spinazzola, mentre a centrocampo si va verso lo stop ai Fab Four: Anguissa e De Bruyne rischiano la panchina. Davanti spazio alla qualità: Elmas e Alisson Santos agiranno sulla trequarti alle spalle di Hojlund. A riportarlo è Sky Sport.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.
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