Ultime di formazione Sky: Spalletti deve sciogliere ancora due dubbi

Luciano Spalletti deve ancora sciogliere un paio di ballottaggio in merito alla formazione da mandare in campo contro il Venezia. Secondo Sky Sport, i dubbi sono legati all'attacco: sulla destra Elmas si gioca un posto con Politano, mentre davanti Osimhen è in vantaggio su Mertens. Di seguito la probabile formazione secondo l'emittente satellitare.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen