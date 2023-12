Ultime di formazione Tmw - Osimhen titolare, la decisione su Zielinski

Sfida decisiva al Maradona per il Napoli, con i Campioni d’Italia chiamati a lanciare un segnale all’Inter capolista.

Sfida decisiva al Maradona per il Napoli, con i Campioni d’Italia chiamati a lanciare un segnale all’Inter capolista. Per Walter Mazzarri i problemi sono tutti a sinistra della difesa: con Mario Rui e Olivera infortunati dovrebbe toccare ancora a Juan Jesus. In attacco ci sarà il ritorno dal primo minuto di Osimhen, mentre tra i pali nonostante le polemiche dovrebbe toccare a Meret. Nel 4-3-3 degli azzurri difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Juan Jesus, con la mediana che difficilmente vedrà interpreti diversi da Lobotka-Anguissa e Zielinski (nonostante la botta subita a Madrid). Nessun dubbio nel tridente: con Osi ci saranno Politano e Kvaratskhelia. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.