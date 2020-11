Un 4-0 che vale per il ranking FIFA: Italia testa di serie ai gironi di qualificazione a Qatar 2022

La vittoria in amichevole contro l'Estonia non verrà certo ricordata come una delle più importanti della storia della nostra Nazionale, ma sevirà comunque all'Italia per non rischiare nulla in chiave rancking FIFA in vista del sorteggio dei gironi di qualificazione al prossimo Mondiale. Gli azzurri, grazie al successo di questa sera al Franchi, saranno infatti una delle teste di serie, un ostacolo in meno in vista di Qatar 2022.