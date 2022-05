Un 9 alla carriera in maglia Napoli: le pagelle di Insigne all'ultina al Maradona

Per Lorenzo Insigne non è stato un pomeriggio come gli altri, non poteva esserlo

La sua gente, il suo stadio. Novanta minuti di emozioni, lacrime all'inizio e alla fine. Per Lorenzo Insigne non è stato un pomeriggio come gli altri, non poteva esserlo: il numero 24 ha giocato la sua ultima partita al Diego Maradona, ora lo aspetta l'avventura in Canada. "Giocare in un turbinio di emozioni non era facile, come ribattere il rigore" scrive La Gazzetta dello Sport, mentre TMW sottolinea che "Comincia con le lacrime, termina con le lacrime. All'ultima in casa saluta il Maradona con una rete da calcio di rigore e tante ottime giocate. Sfiora anche un eurogol che avrebbe fatto venire giù lo stadio, proprio nel giorno del suo addio".

Il Corriere dello Sport gli assegna un 9 "alla carriera con la maglia del Napoli" e ricorda che l'ultima rete gli è servita per superare Hamsik al secondo posto dei marcatori di tutti i tempi con la maglia azzurra (122 gol).

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 7

Corriere dello Sport 7

TuttoNapoli.net 7