Un girone fa i capelli erano biondo platino e Hamsik era più distante

Aveva i capelli biondo platino, Hamsik era ancora distante, c'era una stagione tutta da vivere per sorpassarlo. Un girone dopo, Dries Mertens ritrova la Sampdoria. All'andata segnò due gol, uno per tempo, ora è fermo da oltre un mese, ha voglia di tornare a segnare, intanto spera di ritrovare il campo lunedì proprio contro i blucerchiati. E' stato un anno difficile, questo, per Dries, tra problemi collettivi e i propri, con guai fisici a frenarne le ambizioni. Ma anche nelle difficoltà è riuscito ad emergere. Ha segnato nove gol, alcuni decisivi, come col Salisburgo, con una doppietta, oppure in casa del Liverpool. Adesso ne mancano quattro per superare Hamsik e diventare il miglior goleador nella storia del club azzurro. Non sono tanti ma neppure pochi, dato che per Gattuso sarà un jolly prezioso da utilizzare a gara in corso sia come punta che come esterno. Mertens dovrà tornare a conquistarsi il suo spazio. In attesa di novità sul futuro...