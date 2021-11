Un nuovo Gatti per il Napoli

Correva l’anno 2004, col Napoli che ripartiva dalle macerie del fallimento, in mediana arrivava Fabio Gatti, che lasciava la sua maglia numero 44 indossata col Perugia per vestirsi d’azzurro. Esperienza non esaltante quella del centrocampista, che ora in caletterai ha un omonimo che sta suscitando l’interesse di molti club importanti, tra cui anche il Napoli.

Federico Gatti, 23enne difensore del Frosinone, sta impressionando per struttura fisica, personalità e determinazione. Sulle sue tracce ci sono già Juventus, Napoli e Atalanta, ma anche in Premier League ci sono scout che4 hanno già segnato sulla loro lista il nome del centrale. Sarà importante giocare d’anticipo in questa corsa, che ben presto potrebbe assumere le sembianze di un’asta al rialzo. Da un Gatti all’altro: con il Napoli che potrebbe essere ancora nel destino.