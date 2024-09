Ufficiale Ungheria-Spagna U21, ancora tribuna per Rafa Marin

Non trova ancora spazio con la nazionale spagnola Under 21 Rafa Marin. Il difensore del Napoli, già in tribuna nella sfida tra Spagna e Scozia, non figura in distinta nemmeno per seconda gara di qualificazione agli Europei Under 21 contro l'Ungheria.