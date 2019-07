Universiadi, tenta la truffa del "pacco" ai danni di un atleta: fermato dalle forze dell'ordine. Questa la notizia diffusa con questo comunicato municipale: "Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti all'’Unità Operativa Chiaia nell'ambito del controllo del territorio ancora più serrato in questo periodo in costanza delle Universiadi 2019, sono intervenuti sugli spalti del Maschio Angioino sventando un tentativo di truffa perpetrato da un soggetto in danno degli atleti delle Universiadi che, dal Villaggio, si recano in visita, nel tempo libero, nel centro cittadino attraversando a piedi il camminamento adiacente il Castel Nuovo. Allertati da una segnalazione che indicava l’uomo intento ad effettuare il c.d. “un pacco” con finti telefonini, gli agenti sono intervenuti ed hanno fermato il soggetto già noto, D.Z. di anni 51 napoletano, dopo breve tentativo di fuga. Lo stesso risultava avere precedenti penali per piccoli reati contro il patrimonio e dedito al consumo di stupefacenti. Del fermo per identificazione veniva informata l’Autorita’ Giudiziaria cui è stato deferito per gli atti successivi a suo carico".