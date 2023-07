Upbit confermato back-shirt partner: "Per noi e tutti i tifosi coreani esperienza indimenticabile"

"Siamo orgogliosi di iniziare un'altra grande stagione con il club, siamo sicuri ci regalerà altri grandi successi".

Come Back-Shirt Partner la SSCNapoli conferma la blockchain sudcoreana Dunamu Inc con il proprio marchio Upbit, a testimonianza dell’importanza del brand Napoli sul territorio asiatico.

Sirgoo Lee,CEO of Dunamu Inc, commenta così sul sito ufficiale del club azzurro: "È stato per noi un privilegio far parte dell'incredibile stagione della SSC Napoli, un'esperienza davvero indimenticabile, per noi di Upbit e per tutti i tifosi coreani. Siamo orgogliosi di iniziare un'altra grande stagione con il club, siamo sicuri ci regalerà altri grandi successi".

Questo il commento di Aurelio De Laurentiis, Presidente SSC Napoli: “Upbit ci ha permesso di entrare dalla porta principale in un mercato per noi fondamentale come quello sudcoreano, attraverso questa partnership continueremo il percorso di apertura al mercato asiatico iniziato negli scorsi mesi con reciproca soddisfazione”.