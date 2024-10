Var a chiamata? La FIGC chiede all'IFAB di sperimentarlo in Serie C e nei tornei giovanili

vedi letture

La FIGC nelle scorse settimane ha mostrato uno slancio verso i temi del calcio e soprattutto dell'arbitraggio, tra i quali spicca sicuramente quello della gestione del VAR e l'idea di introdurlo a chiamata, come in una sorta di Challenge per il tennis. Come si apprende da Repubblica, per la FIGC è più di una semplice idea.

E a tal proposito la Federcalcio del nostro paese avrebbe già scritto all'IFAB chiedendo di avere la possibilità di sperimentarlo nei campionati di Serie C e in quelli giovanili. In Italia infuriano le polemiche arbitrali e questo tipo di innovazione viene richiesto ormai da più parti. Ad oggi, ricorda il quotidiano, la Federazione italiana è l'unica ad aver avanzato questa proposta tra quelle in cui c'è già in uso la tecnologia.