Venezia, primo allenamento di Nicola: quattro assenti, le ultime verso il Napoli

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Restano da valutare le condizioni di Thierry Correia, mentre Bella-Kotchap, Busio e Mazzocchi proseguono il lavoro personalizzato.

Continua la preparazione del Venezia in vista della sfida contro il Napoli, in programma sabato alle 15 allo stadio Penzo. Davide Nicola ha diretto oggi il suo primo allenamento da nuovo allenatore degli arancioneroverdi, dopo le presentazioni e i primi contatti con la squadra avvenuti nel pomeriggio di ieri. Il tecnico è subito chiamato a fare i conti con una situazione infermeria da monitorare, con quattro giocatori alle prese con problemi fisici o percorsi di recupero.

Venezia, le ultime dall'infermeria: quattro giocatori da valutare

Le notizie meno positive riguardano Thierry Correia: gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al flessore della gamba sinistra e sono in corso ulteriori approfondimenti per stabilire i tempi di recupero. Nicola dovrà attendere anche per il rientro di Armel Bella-Kotchap, che, nonostante fosse atteso oggi in gruppo, ha proseguito il percorso personalizzato di riabilitazione. Lo stesso programma è stato seguito dal capitano Gianluca Busio e dall'esterno Pasquale Mazzocchi. Quattro situazioni da monitorare, dunque, in vista dell'impegno contro gli azzurri.