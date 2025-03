Vergara ancora a segno con la Reggiana: raggiunta la doppia cifra tra gol e assist

Antonio Vergara va ancora a segno con la maglia della Reggiana in Serie B: è suo il gol che sblocca il match contro il Sassuolo, che ha poi rimontato vincendo 5-1. Il giovane centrocampista in prestito dal Napoli trova così la quinta rete in questo campionato che abbinata ai cinque assist lo porta a quota 10 contributi al gol, in 29 presenze.

