Vergara-Mazzocchi, fuori un napoletano per un altro: non accedeva da 25 anni!

Vergara-Mazzocchi, fuori un napoletano per un altro: non accedeva da 25 anni!TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:00Notizie
di Antonio Noto

Durante Napoli-Sassuolo si è verificato un episodio dal forte valore simbolico: Pasquale Mazzocchi, napoletano del quartiere Barra, ha sostituito Antonio Vergara, originario di Frattaminore. Un cambio tutto “made in Napoli” che in Serie A mancava da quasi 25 anni.

L’ultima volta risaliva infatti al 6 maggio 2001, quando in Parma-Napoli Antonio Bocchetti subentrò all’infortunato Emanuele Troise dopo appena due minuti di gioco. Un evento mai accaduto nell’era De Laurentiis, come ricordato dal giornalista Giuseppe Pastore di Cronache di Spogliatoio.