Vergara-Mazzocchi, fuori un napoletano per un altro: non accedeva da 25 anni!
Durante Napoli-Sassuolo si è verificato un episodio dal forte valore simbolico: Pasquale Mazzocchi, napoletano del quartiere Barra, ha sostituito Antonio Vergara, originario di Frattaminore. Un cambio tutto “made in Napoli” che in Serie A mancava da quasi 25 anni.
L’ultima volta risaliva infatti al 6 maggio 2001, quando in Parma-Napoli Antonio Bocchetti subentrò all’infortunato Emanuele Troise dopo appena due minuti di gioco. Un evento mai accaduto nell’era De Laurentiis, come ricordato dal giornalista Giuseppe Pastore di Cronache di Spogliatoio.
