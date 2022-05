VIDEO - Altra perla di Kvaratskhelia ed altra vittoria: Dinamo Batumi in fuga in campionato

Altra grande prestazione nel campionato georgiano di Kvicha Kvaratskhelia, primo acquisto del Napoli per la prossima stagione.

Altra grande prestazione nel campionato georgiano di Kvicha Kvaratskhelia, primo acquisto del Napoli per la prossima stagione. Il talento classe 2001 è andato in rete nel match che ha visto la Dinamo Batumi battere 3-0 il Dila Gori. L'esterno sinistro ha aperto le marcature alla mezz'ora con un preciso diagonale di mancino dopo un ottimo dribbling a rientrare. Con questa vittoria la Dinamo si consolida in vetta, con un vantaggio di 5 punti su Dinamo Tblisi e Dila. Di seguito le immagini.