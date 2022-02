VIDEO - E' festa nazionale in Senegal: il discorso di Koulibaly

Accoglienza trionfale a Dakar per i campioni d'Africa del Senegal. Per celebrare nel migliore dei modi Koulibaly e compagni, vincitori della Coppa d'Africa contro l'Egitto, il presidente Macky Sall ha deciso che la giornata di lunedì 7 febbraio è da considerarsi "vacanza festiva, non lavorativa e retribuita". Il Capo di Stato per accogliere la selezione di Aliou Cissé all'aeroporto di Dakar, ha annullato una visita ufficiale alle Comore. Nella giornata odierna i giocatori del Senegal sono stati ricevuti al palazzo presidenziale ricevendo alti riconoscimenti nazionali.

Nel corso della cerimonia il capitano Koulibaly ha tenuto un breve discorso: "Ringrazio Allah che ci ha guidato in questa vittoria, che il nostro popolo aspettava da tanto. Il nostro Paese ha sempre creduto in noi, ci ha accompagnato giorno dopo giorno anche in questa avventura con l'obiettivo di portare a casa la coppa. Ecco, ci siamo riusciti".