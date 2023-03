VIDEO - E’ morto Gianni Minà: indimenticabili le sue interviste a Troisi, Maradona e Pino Daniele

A 84 anni si è spento Gianni Minà, una colonna del giornalismo in Italia.

A 84 anni si è spento Gianni Minà, una colonna del giornalismo in Italia. È morto dopo una breve malattia cardiaca, come ha annunciato la sua pagina Facebook ufficiale. Giornalista, scrittore, documentarista, oltre a essere uno dei volti più noti e apprezzati della televisione: a lui si deve fra le altre cose l'introduzione della figura del commentatore tecnico per le partite di calcio.