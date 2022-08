VIDEO - Il tris del Napoli al Girona: ecco tutti gli highlights del match al Patini

Alla terza amichevole a Castel di Sangro arriva la prima vittoria del Napoli, battuto il Girona al Patini 3-1.

Alla terza amichevole a Castel di Sangro arriva la prima vittoria del Napoli, battuto il Girona al Patini 3-1. Apre le marcature l'autogol dell'ex David Lopez al 24', nella ripresa al 56' il momentaneo pareggio spagnolo con Castellanos. Il Napoli reagisce al pari e in 3' mette il match in ghiaccio. Gli azzurri prima trovano la rete del 2-1 con un bel sinistro in diagonale di Petagna al 77' e poi chiudono il match con il rigore trasformato da Kvaratskhelia al 80'. Di seguito gli highlights azzurra.