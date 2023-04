VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "E' la vittoria di ADL, ha segnato il suo uomo simbolo! Che goduria in casa loro..."

Intervenuto a Canale 21 questo l'editoriale di Umberto Chiariello

Intervenuto a Canale 21 questo l'editoriale di Umberto Chiariello: "A Napoli non serviva vincere, bastava anche pareggiare. Molti criticavano Spalletti, perché non ti accontenti? Invece il dna del Napoli è questo: giocare per vincere e con questo dna ha stracciato il campionato. Spalletti ha resistito a tutte le sirene dei soloni che gli chiedevano di modificarsi. Il Napoli ha dominato e col dominio ha concluso il campionato. Sbancato anche lo stadio della Juve togliendole sei punti e dimostrando una superiorità netta in stagione. Il Napoli ha legittimato il suo scudetto da chi si lamenta sempre dicendo che i napoletani piangono sempre e sono vittime del sistema, loro che il sistema lo hanno condizionato per decenni.

E' una vittoria di tutti, i giocatori sono fratelli in amore. E' la vittoria di Spalletti, Giuntoli, De Laurentiis. Ha segnato il suo uomo simbolo. Raspadori. Due gol fondamentali. Con lo Spezia cambia il campionato del Napoli".